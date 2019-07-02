"Голос" заявляє про напад на своїх волонтерів та офіс у Львові

У Львові напередодні увечері невідомі напали на волонтерів політичної партії "Голос" і на приміщення "Коворкінгу змін".

Про це повідомили у пресслужбі політсили.

"Учора (1 липня - ред.) близько 20:00 години біля зупинки "Шувар" на Сихові у Львові молодики у спортивних костюмах напали на волонтерів у футболках і кепках "Голосу": лаялись і ображали волонтерів, силою змусили їх зняти брендований одяг, переслідували їх вулицями і погрожували фізичною розправою", - йдеться у повідомленні.

А вночі, за даними прес-служби, стався напад на львівський "Коворкінг змін" партії "Голос". "Зіпсували оформлення нашого місця зустрічей із волонтерами на вул. Друкарській. Віддерли та обмалювали літери з щита та зламали емблему "Голосу". Також намагались відчепити банер", - сказала координаторка коворкінгу у Львові Анна Филистин.

Як зазначили в прес-службі, на камерах відеоспостереження видно, як троє молодиків зі спорядженням цілеспрямовано прийшли розтрощити місце зустрічі волонтерів.

"Ми впевнені, це брудна передвиборча провокація. Звичайні чорні методи, якими вже 28 років стара політика намагається розправитись зі своїми опонентами. Це вже не перший випад з боку наших недругів", - сказала координатор мережі коворкінгів "Голосу" Олена Ведмідь.

Крім цього, працівники Коворкінгу у смт Пустомити Львівської області неодноразово отримували погрози, заявили в партії, додавши, що "це 118 округ, по якому балотується Богдан Дубневич, екс-депутат Верховної Ради, відомий гречкосій та учасник багатьох корупційних скандалів".

У коментарі Укрінформу керівник пресслужби "Голосу" Ярема Дух повідомив, що після інцидентів представники партії подали заяву до поліції.

"Наші представники у Львові відразу ж після нападів подали заяву до поліції, щоб зафіксувати відповідні факти. Далі чекаємо дій від правоохоронців", - сказав Дух.

Фото: goloszmin.org/news