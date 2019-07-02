Прикордонники поза чергою пропускатимуть міжнародних спостерігачів на виборах

У кожному органі й підрозділі прикордонного відомства України визначено відповідальних осіб із числа керівного складу для взаємодії з виборчими комісіями для оперативного розв'язання питань, що перебувають у компетенції служби.

Про це заявив Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час робочої наради щодо підготовки до позачергових виборів до Верховної Ради України, повідомляє пресслужба відомства.

"В Адміністрації Держприкордонслужби діятиме оперативний штаб на регіональному та територіальному рівнях, оперативні та ситуаційні групи. Враховуючи досвід попередніх років, основні зусилля зосереджені на посиленому контролі та координації дій на міжнародних сполученнях. У першу чергу це пов’язано з присутністю на виборах іноземних спостерігачів, оформлення їх в пріоритетному порядку, поза чергою, після отримання списків від Міністерства закордонних справ та ЦВК", - цитує Дейнеку прес-служба.

Також, за його словами, будуть здійснюватися заходи для швидкого оформлення громадян України, які напередодні виборів прибуватимуть із-за кордону або з тимчасово окупованих територій. У рамках безпеки будуть спрямовані зусилля на виявлення осіб категорії ризику, які можуть залучатися до дестабілізації ситуації в країні, а також недопущення переміщення зброї та продукції пропагандистського змісту. З метою підвищеного захисту кордону активізовано роботу прикордонної розвідки, повідомив керівник Держприкордонслужби.

Фото: ДПСУ