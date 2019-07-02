Кандидати від Чернівецької області: співак, скандальний лікар та ексголова ОДА

Стало відомо, хто побореться за право представляти Буковину в наступному парламенті

Трохи статистики: на 4 виборчих округах Чернівецької області балотується 71 кандидат. Найбільша конкуренція буде на окрузі №201 з центром у місті Чернівці: там зареєстрували 21 кандидата. Ще 20 кандидатів – по округу №202, 16 – у 203 окрузі та 14 – у 204-му.

Серед кандидатів є як відомі особи, так і ті, хто балотується до Ради уперше. Усі чинні народні депутати, обрані за мажоритарними округами Чернівецької області, знову подали свої кандидатури на тих же округах – це Микола Федорук, Максим Бурбак, Іван Рибак та Григорій Тіміш. Щоправда, усі вони одночасно стали самовисуванцями.

«Важковаговик» буковинської політики, колишній нардеп і ексголова Чернівецької ОДА Олександр Фищук вирішив балотуватися на «рідному» окрузі №202, від якого уже потрапляв до парламенту в 2012 році. Щоправда, цього разу його висунула у кандидати не «Батьківщина», як у 2012 році, а партія «Сила і честь» Ігора Смешка.

Іван Гешко

Боротися на цьому окрузі йому доведеться з чемпіоном світу та Європи з бігу, відомим спортсменом і новоспеченим політиком Іваном Гешком. Піти у політику буковинський бігун, голова Чернівецького відділення Національного олімпійського комітету України Іван Гешко вирішив ще у 2015 році. Тоді він балотувався і пройшов до обласної ради від партії «Самопоміч». Цього разу спортсмен вирішив іти самовисуванцем. Під час передвиборчої президентської кампанії Іван Гешко на своїй сторінці у Facebook активно підтримував новообраного президента Володимира Зеленського, виставляв фото із дебатів, пізніше – з інавгурації. Подейкували, що саме він піде кандидатом у депутати від партії «Слуга народу». Щоправда, після того, як місця ні у списку, ні по мажоритарці від президентської партії для Івана Гешка не знайшлося, він усі дописи із підтримкою Володимира Зеленського зі своєї сторінки видалив.

У списках кандидатів головних партій на вибори до Верховної Ради також є чимало вихідців із Чернівецької області.

Паул Пшенічка

Зокрема, на 53 місці партії «Голос» значиться заслужений вчитель України, переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2017 Паул Пшенічка. Він працює вчителем фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії Чернівецького міського ліцею №1 математичного та економічного профілів. Під час свого виступу у Верховній Раді минулого року він заявив, що в Україні фізика разом із математикою, інформатикою, біологією та хімією потребують негайної підтримки, бо перебувають у поганому стані.

«У США вважають, що питання оборони вирішується саме за шкільною партою, а не у владних кабінетах. І я як фізик можу відповідати лише за цю галузь, стверджую, що нам треба не просто хвилюватися за нашу освіту, а ми маємо за неї тривожитися. От кількість абітурієнтів, які вступили на фізику в Чернігові, складає троє людей, у Херсоні й Чернівцях – по двоє. А цей предмет укупі з математикою, інформатикою, біологією, хімією, – всі ці галузі валяться», – зауважив у виступі Паул Пшенічка.

Іво Бобул

Під №5 партії «Патріот» зареєстрований відомий співак родом із Чернівецької області, народний артист України Іво Бобул (справжнє ім’я – Іван Васильович Бобул). Минулого року в інтерв’ю на 112 каналі артист заявляв, що планує балотуватися у президенти України. Тоді він заявляв, що має намір попросити допомоги на президентську кампанію у Дональда Трампа. Але щось пішло не так, тож далі розмов ця справа не пішла.

Дмитро Манчуленко

Є серед «списочників» і скандально відомий лікар міського пологового будинку Дмитро Манчуленко. Він балотується за списком «Аграрної партії України» під №163. Цей лікар став відомим ще у 2015 році. Тоді частина колективу пологового будинку №1 відкрито виступила проти головного лікаря установи — того самого Дмитра Манчуленка, якого звинувачували у корупції та некомпетентності. Міський голова Олексій Каспрук тоді вперше звільнив його з посади головного лікаря комунальної установи «Міський клінічний пологовий будинок №1». Але лікар через суд поновився на роботі. Після того мер міста кілька разів його звільняв, а Дмитро Манчуленко через суд поновлювався на посаді. Торік звільнення з посади головного лікаря пологового будинку було одним із офіційних приводів для відсторонення мера від виконання службових обов’язків. За цей час, поки обов'язки мера виконував секретар міськради Василь Продан, Дмитро Манчуленко продовжував працювати на посаді головного лікаря пологового будинку. Це призвело до численних пікетів сесій міської ради обурених матерів, які вимагали звільнити головлікаря. І лише після того, як суд поновив на роботі міського голову Чернівців Олексія Каспрука, з Дмитром Манчуленком припинили трудовий договір. Щоправда на сайті ЦВК досі значиться, що кандидат у народні депутати Дмитро Манчуленко перебуває на посаді головного лікаря комунальної медичної установи «Міський клінічний пологовий будинок №1».

Віталій Олійник, Чернівці