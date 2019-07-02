Разумков представив кандидатів по округах Дніпропетровщини від «Слуги народу»
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Укрінформ
Голова партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков представлення кандидатів у депутати по округах Дніпропетровщини.
Кандидати в депутати по мажоритарних округах Дніпропетровщини від політичної партії «Слуга народу» / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ
Нагадаэмо, шанс подолати 5-відсотковий бар'єр на парламентських виборах мають п'ять партій: “Слуга народу”, “Опозиційна платформа — За життя“, "Батьківщина", "Голос" та "Європейська солідарність”.