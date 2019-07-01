Вінницькі претенденти на «мажоритарку»: урядовці, зірки та відсутність Порошенків

У партійних списках на Вінниччині цікавого виявилося значно менше, як у мажоритарних округах

Серед вінничан, які претендують на обрання до парламенту за партійними списками, є чинний голова уряду Володимир Гройсман та п’ятий президент України Петро Порошенко, які йдуть на чолі власних політичних сил «Української стратегії» та «Європейської стратегії» відповідно. Решта ж особливою популярністю чи одіозністю не відзначаються.

Що ж стосується мажоритарних округів, то якраз тут цікавинок багато.

Насамперед, уперше за останні років із 20 у Вінниці не балотуються представники родини Порошенків. Адже саме з округу №12 наприкінці 90-х стартував у велику політику Петро Олексійович. Тоді йому довелося доводити свою перемогу на парламентських виборах у суді, – різниця в кількості голосів з його основним опонентом Володимиром Скомаровським (після помаранчевого Майдану очолював митницю) була мізерною. А на попередніх виборах до ВР у «батьківському» окрузі обирався Олексій Порошенко.

Наразі ж в окрузі №12 найвідомішим загалу із 16 кандидатів є Юрій Павленко (суб’єкт висування – Політична Партія «Патріот»), більш відомий під псевдо Хорт. На зорі своєї політичної активності він «засвітився» в неоднозначних акціях, спрямованих проти студентів-іноземців, а в грудні 2014 року брав участь у захопленні Вінницької ОДА і навіть побував за ґратами. Його прихильники тоді казали, що це розплата за те, що публічно порвав портрет Петра Порошенка. Останній «перфоманс» праворадикала – у лютому в Києві порізав плакати з виставки художника Олександра Грека «Квантовий стрибок Шевченка».

Вінницький округ №11 – більш «респектабельний». Тут як самовисуванець балотується віце-прем’єр Володимир Кістіон, чинний нардеп Сергій Кудлаєнко, перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко (від «Європейської солідарності»). Три кандидати з тринадцяти – жінки, серед них – висуванка «Батьківщини» співачка Настя Приходько. Поки що її у Вінниці як кандидатку в парламентарі бачили тільки раз: минулого тижня вона взяла участь у пікетуванні обласного главку Нацполіції, спричиненому смертю після побиття поліцейським соратника Гриценка Олександра Комарніцького.

В окрузі №13 утретє балотується до ВР самовисуванець Петро Юрчишин, чинний нардеп. Варто зазначити, що перша його спроба потрапити до парламенту була невдалою, – і він пограв Миколі Катеринчуку. Розмах їхнього протистояння був таким, що «чорнуха» лилася ще й опісля завершення виборчої кампанії. Принаймні, у ЗМІ тоді поширили фейк, ніби він грейдером зішкріб дорогу, прокладену до села, яке за нього не проголосувало.

Нині йому доведеться змагатися за крісло у Верховній Раді з 11 суперниками. Їм буде непросто, адже Юрчишин дуже «щільно» займався на окрузі благодійністю і до, і в період свого депутатства.

В окрузі №14 боротьба за депутатський мандат може бути досить цікавою. Адже тут балотуються чинний нардеп-мажоритарник із «Солідарності» Іван Мельничук, голова облорганізації ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська, а також дружина нещодавно призначеного президентом Зеленським виконувача обов’язків керівника ДУСі Сергія Борзова – Ірина. У регіоні її знають як активну громадську діячку і благодійницю. У цьому окрузі кандидатів у депутати від Вінниччини балотується найбільше, – 17 на місце.

Округ №15 цікавий тим, що серед 11 кандидатів за мандат народного депутата змагатимуться парламентар поточного скликання Іван Спориш та невістка співачки й депутатки Оксани Білозір і донька нардепа Миколи Кучера Лариса Білозір, обоє – самовисуванці. За версією незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за Індексом підтримки реформ, Іван Спориш увійшов у десятку найефективніших народних депутатів восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, які підтримували реформаторські закони. А депутатку Вінницької обласної ради Ларису Білозір в окрузі знають, як благодійницю та ініціаторку багатьох цікавих проєктів. Зокрема, цьогоріч під її патронатом відбувся перший у Європі дитячий оперний фестиваль у межах оперного фестивалю просто неба Operafest-Tulchyn, який зібрав 15 тисяч дітлахів.

Утім, цьогоріч для родини Білозір-Кучер похід до ВР буде сімейним, – Микола Кучер хоче продовжити діяльність у парламенті, балотуючись як самовисуванець в окрузі №17. У нього суперників найменше – і кількісно (зареєстровано десять кандидатів), і якісно. З одного боку, він дуже активно упродовж каденції працював в окрузі, з іншого – його й досі пов’язують з ПАТ «Миронівський хлібопродукт», де він працював до походу в політику.

Цікаві персонажі боротимуться за депутатський мандат в окрузі №16. Тут головне протистояння скоріш за все відбудеться між двома самовисуванцями, – найгламурнішим депутатом облради – бізнесменом-кондитером Геннадієм Вацаком, який «засіяв» увесь округ своїми білбордами, та чиним народним депутатом Юрієм Македоном. Йому закидали палке бажання очолити ДБР і спричинені цими амбіціями «війни» з Романом Трубою.

Утім, обом можуть попсувати чимало крові й двоє чинних авторитетних місцевих посадовців, – голова Могилів-Подільської районної ради, висуванець «Батьківщини» Володимир Сірант, а також голова Ямпільської районної державної адміністрації Михайло Вдовцов, який балотується від «Європейської солідарності».

Інтригуючим буде протистояння в окрузі №18. Тут хоче пройти до парламенту ексрегіонал, президент Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік. «За сумісництвом» – батько Ігоря Калетніка, який у часи Януковича був першим заступником голови ВР, а наприкінці 2014-го року був оголошений Генпрокуратурою в розшук за підозрою в організації голосування за «драконівські» закони 16 січня 2014 року. Не вперше йому доведеться змагатися за депутатський мандат із Русланом Демчаком, народним депутатом ВР восьмого скликання. Він відомий, як фігурант кількох антикорупційних розслідувань, – щодо махінацій із природними ресурсами – 2 справи, податкові зловживання – 2 справи, владні зловживання – 2 справи, шахрайські афери – 1 справа. У 2012 році вони обидва балотувалися до Верховної Ради сьомого скликання у цьому ж окрузі, але Демчак у вересні того року зняв свою кандидатуру: наприкінці 2011 року у податківців з’явилися до нього серйозні претензії. Фіскали назвали «конвертаційними», «транзитними» чи «фіктивними» 40 фірм, які мали рахунки в «Ерде-банку» Демчака. Стверджувалося, що тоді через такі фірми виводили мільйони державних гривень. 3 серпня 2012 року Руслана Демчака було затримано у Вінницькій області співробітниками податкової міліції Києва. Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За три дні до оголошення підозри в несплаті податків бізнесмен сплатив державі сім млн гривень, ще сім мільйонів він перерахував, уже перебуваючи в СІЗО. Після цього суд постановив, що підозрюваний відшкодував заподіяні державі збитки, і 25 лютого 2013 року Руслан Демчак вийшов на свободу.

Його банк спочатку був виставлений на продаж, а потім ліквідований.

Цікаво, що і в 2012 році, коли на одній території балотувалася пара Калетнік і Демчак, і сьогодні в окрузі №18 балотуються «клони» Руслана Демчака. Тільки сім років тому його однофамільця звали Андрієм, а цьогоріч – він повний тезка (за винятком по-батькові).

Усього на Вінниччині в одномандатних виборчих округах у народні депутати балотуються 108 кандидатів.

Антоніна Мніх, Вінниця