Три тижні до виборів Ради: бар'єр долають п'ять партій

Шанс подолати 5-відсотковий бар'єр на парламентських виборах мають п'ять партій: “Слуга народу”, “Опозиційна платформа — За життя“, "Батьківщина", "Голос" та "Європейська солідарність”.

Про це розповіла голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Ольга Балакірєва під час презентації результатів шести хвиль ролінгового опитування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фактично, ми маємо три тижні до парламентських виборів, і ми бачимо п'ять політичних сил, які долають 5-відсотковий бар'єр. Ми бачимо "Слугу народу " з показником 43,2%, "Опозиційну платформу - За життя" - 12%, Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 9,4%, "Голос" - 8,3%, Європейська солідарність" - 8,2%", - сказала Балакірєва.

Водночас, за її словами, ще дві політичні сили мають шанс потрапити до парламенту - це "Сила і честь" (4,1%) і "Громадянська позиція" (3,9%).

Балакірєва розповіла, що дослідження проводилося на замовлення “112 каналу”.

Дослідження проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка і Центром “Соціальний моніторинг” з 22 по 28 червня 2019 року. Було опитано тисячу респондентів.