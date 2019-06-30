Місце голосування вже змінили майже 27 тисяч українців
Укрінформ
В Україні 26 тисяч 778 українців змінили станом на 30 червня місце голосування на позачергових виборах народних депутатів.
Про це повідомляється на сайті Державного реєстру виборців.
Зокрема, тимчасово змінили місце голосування 433 жителі Автономної Республіки Крим і 109 жителів Севастополя. Крім того, пройшли таку процедуру 6858 жителів Донецької області та 3743 — Луганської.
Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня. ЦВК на цих виборах спростила зміну місця голосування. Зокрема, зараз для цього не потрібно надавати документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Достатньо лише заяви і паспорта.