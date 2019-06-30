Місце голосування вже змінили майже 27 тисяч українців

Зокрема, тимчасово змінили місце голосування 433 жителі Автономної Республіки Крим і 109 жителів Севастополя. Крім того, пройшли таку процедуру 6858 жителів Донецької області та 3743 — Луганської.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня. ЦВК на цих виборах спростила зміну місця голосування. Зокрема, зараз для цього не потрібно надавати документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Достатньо лише заяви і паспорта.