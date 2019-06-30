Вибори в ОТГ: на Миколаївщині кандидат поскаржився в поліцію на роздачу алкоголю й наркотиків
Укрінформ
На виборах до ОТГ Миколаївщини фіксують порушення. Найвагомішим є те, що на одній із дільниць в селі Лоцкіно Баштанського району в бюлетенях відсутнє прізвище одного з кандидатів.
Про це повідомили Спостерігачі КВУ у Миколаївській області у Facebook.
«Лоцкінська ОТГ, Баштанський район. Суттєве порушення. В бюлетені відсутнє прізвище одного з кандидатів до ради. Будуть призначені повторні вибори по цій дільниці», - йдеться у повідомленні.
Серед інших порушень зазначаються спроби отримати бюлетені для голосування за інших осіб та підвіз на дільницю власним транспортом виборців похилого віку.
До Софіївської ОТГ Новобузького району викликали поліцію. Адже один з кандидатів на посаду голови ОТГ звинуватив діючого сільського голову (що також балотується), в пригощанні виборців спиртними напоями та розповсюдженні наркотичних речовин. Проте перевірки та покази свідків не підтвердили дані заявника.
Як уже повідомляв Укрінформ, вибори проходять в 66 ОТГ України.