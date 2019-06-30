Провокації та п’яні виборці - КВУ зафіксував нові порушення

Комітет виборців України зафіксував нові порушення на виборах в об’єднаних територіальних громадах, серед яких, зокрема, провокації з агітматеріалами та підвезення нетверезих виборців.

Про це йдеться у повідомленні КВУ в Facebook.

Зокрема, спостерігачі КВУ повідомляють про поширення провокативних агітаційних матеріалів у Пологівській ОТГ Запорізької області. “Напередодні дня голосування в поштових скриньках місцевих жителів з’явилися агітаційні листівки, в яких міститься заклик підтримати на виборах партію "Батьківщина". У листівках вказано, що партія "Слуга народу" перебуває на етапі формування своїх осередків, а тому на виборах в Пологівській ОТГ варто підтримати партію "Батьківщина", яка нібито є партнером "Слуги народу" в парламенті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, листівки виконані в стилістиці партії "Слуга народу". Представники обласної організації "Батьківщини" повідомили КВУ, що не мають жодного відношення до поширення таких матеріалів.

Також спостерігачі КВУ зафіксували наявність незаконних агітаційних матеріалів у день голосування.

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"Зокрема, це стосується розміщення матеріалів у невідповідних місцях. Наприклад, в с. Бугаївка Радивилівського району Рівненської області агітаційні матеріали розміщено на стовпах", - зазначили у КВУ.

Також в день голосування спостерігачі КВУ повідомили про підвезення виборців до дільниць. Так, у с. Іваннє Дубенського району Рівненської області представник КВУ став свідком ситуації, коли один з кандидатів у депутати підвіз на дільницю кількох виборців, які перебували у нетверезому стані.

"Серед проблем в день голосування – організаційні недопрацювання в роботі комісій", - додали в комітеті.

Так, у Луганській області на дільницях і в сільських ТВК, як правило, відсутні інформаційні дошки. Постанови комісій розміщено в різних містах. Також відсутні спеціальні конверти для запечатування протоколів, замість них видані звичайні поштові конверти.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 30 червня, в 66 ОТГ вперше проходять вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.