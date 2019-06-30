ЦВК скасувала реєстрацію двох кандидатів від партії “Голос”

«Скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України Курдидика О.О., включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 11, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, виключивши його із зазначеного виборчого списку”, - йдеться в повідомленні.

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Як поінформували у прес-службі “Голосу”, Курдидик відмовився від участі у виборах через проблеми зі здоров'ям.

“Олександр Курдидик, наш кандидат за партійним списком, був вимушений відмовитися від участі у виборах через проблеми зі здоров'ям... Нам дуже шкода втрачати Олександра, досвідченого юриста і прекрасну людину, в майбутній парламентській команді”, - йдеться в повідомленні.

Водночас ЦВК скасувала і реєстрацію кандидата в депутати від “Голосу” Дмитра Огньова, який балотувався в окрузі № 121 і якого партія відкликала “за результатами внутрішньої перевірки”.

“ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Огньова Д.В, висунутого політичною партією "Голос", в ОВО № 121 на позачергових виборах народних депутатів України”, - зазначається в рішенні Центрвиборчкому від 29 червня.

Як повідомлялося, партія «Голос» 27 червня заявила, що відкликає кандидата у депутати в окрузі №121 Львівської області Дмитра Огньова “через невідповідність критеріям партії”.

“Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів”, - зазначалося в повідомленні.

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» викрили зв’язок Огньова із народним депутатом від БПП Глібом Загорієм, співвласником фармацевтичної компанії «Дарниця» та фігурантом численних журналістських розслідувань.