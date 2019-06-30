"Слуга народу" позивається до ЦВК через кандидатів-клонів

“Партія «Слуга народу» вимагає через суд, щоб ЦВК не допустило появу в бюлетенях інформації про партійність кандидатів-клонів, які збрехали про свою належність до партії. З відповідним позовом ми звернулись до Шостого апеляційного адміністративного суду з проханням”, - йдеться в повідомленні.

Так, партія просить суд зобов’язати ЦВК внести зміни до постанови від 26 червня № 1345 «Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» та вказати відомості про безпартійність 9 кандидатів у народні депутати, які включені до виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах.

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Зокрема, за даними “Слуги народу”, йдеться про таких кандидатів: Третяка Сергія Вікторовича - в одномандатному виборчому окрузі № 206; Підгурського Миколу Миколайовича - в окрузі № 94; Зелінського Олександра Вікторовича - в окрузі № 133; Косяна Сергія Сергійовича - в окрузі № 206; Анциферова Дмитра Юрійовича - в окрузі №133; Гринько Альони Анатоліївни - в окрузі № 133; Дмитрука Артема Ярославовича - в окрузі № 133; Бойка Олега Леонідовича - в окрузі № 199; Петровця Олега Федоровича - в одномандатному виборчому окрузі № 145.

За даними партії, суд розгляне відповідний позов у неділю, 30 червня.

Як повідомляв Укрінформ, позачергові парламентські вибори пройдуть в Україні 21 липня.