Вибори до ОТГ на Миколаївщині проходять без порушень

«Станом на 12.00 на 112 ДВК, утворених на Миколаївщині, взяли участь у голосуванні 9596 виборців. Суттєвих порушень не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

В охороні публічного порядку задіяно понад 180 поліцейських.

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Вибори до ОТГ проходять у 12 громадах Миколаївщини. Вони мали пройти ще 23 грудня минулого року, але були відтерміновані у зв’язку із введенням воєнного стану на території області