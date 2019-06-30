Вибори до ОТГ на Миколаївщині проходять без порушень
Укрінформ
Вибори до об'єднаних територіальних громад Миколаївщини проходять у спокійному режимі, порушень не зафіксовано.
Про це у Facebook повідомляє поліція Миколаївської області.
«Станом на 12.00 на 112 ДВК, утворених на Миколаївщині, взяли участь у голосуванні 9596 виборців. Суттєвих порушень не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.
В охороні публічного порядку задіяно понад 180 поліцейських.
Вибори до ОТГ проходять у 12 громадах Миколаївщини. Вони мали пройти ще 23 грудня минулого року, але були відтерміновані у зв’язку із введенням воєнного стану на території області