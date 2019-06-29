ЦВК зареєструвала партію Саакашвілі
Укрінформ
Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію партії "Рух Нових Сил" Саакашвілі на позачергових парламентських виборах.
Про це повідомила пресслужба РНС.
"На засіданні ЦВК постановили зареєструвати "Рух Нових Сил" Саакашвілі у багатомандатному та одномандатних виборчих округах для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.
Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати від партії "Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі.