Зубко побачив продовження децентралізації у програмах “Слуги народу” й “Голосу”

Зміни до Конституції щодо децентралізації влади, відкриють для місцевого самоврядування маршрутну карту, за якою вони зможуть вибудовувати свою стратегію і почнуть створювати виконавчі комітети на рівні районних та обласних рад.

Про це віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив у прямому ефірі на 5 каналі, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.

«Лише після отримання місцевим самоврядуванням усіх повноважень разом з державною фінансовою підтримкою, дозволить вибудувати міцний фундамент незалежної країни. Тому що саме реформа децентралізації практично зшиває країну на базовому рівні. І припиняє будь-які сепаратистські та реваншистські прояви. Зміни у Конституції — це ще й момент захисту людей. І держава після передачі повноважень, можливостей та ресурсів на місцевий рівень, повинна мати ефективний інструмент впливу для забезпечення цього», — підкреслив Зубко.

Таким інструментом, за його словами, є інститут префектів, котрі з’являться в областях та районах після того, як будуть прийняті ці зміни до Конституції. Саме вони координуватимуть усі дії органів виконавчої влади та правоохоронної системи, і захищатимуть громадян від незаконних рішень місцевого самоврядування чи від його бездіяльності.

«Але, найперше мають з’явитися виконкоми, які візьмуть на себе виконання фінансових функцій та втілення стратегій розвитку. А вже після цього з’являться префекти. Вони не матимуть жодного доступу до грошей, але матимуть можливість чітко наглядати за виконанням місцевою владою законів і повноважень, які їй передані. А також контролювати виконання тих державних програм, які фінансуються центром — освіта, охорона здоров’я, будівництво доріг тощо», — зазначив Зубко.

Урядовець пояснив, що підготовленого префекта у країні, який би міг відразу приступити до роботи, зараз просто нема. Бо це зовсім інший рівень компетентності, досвіду. Таку людину не можна взяти з інституту, вона повинна мати життєвий досвід, мати управлінський досвід, пройти кожну ланку, щоби зрозуміти, як усе працює на місцях. На жаль, нинішня Національна Академія при президентові України не здатна сьогодні запропонувати таких фахових людей.

Зубко впевнений, що саме зміни до Конституції є сьогодні топ-завданням, пріоритетом у роботі як парламенту, так і президента та виконавчої влади на місцях. Він підкреслив, що «сьогодні нам потрібно проводити комунікацію з будь-якою політичною групою, з будь-якою партією щодо продовження децентралізації. У програмах партій «Голос» і «Слуга народу» я побачив задатки волі до продовження децентралізації. Бо ними піднімається питання щодо скасування місцевих адміністрацій та створення інституту префектів. Поки що там не говориться про зміни у Конституції, але ця політика точно передбачена, як наступний крок», — вважає Зубко.