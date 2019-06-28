Під час виборів збільшать кількість нарядів поліції
Укрінформ
Під час виборів буде збільшено кількість нарядів поліції превенції для реагування на повідомлення з лінії 102.
Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час робочої наради з керівниками департаментів превентивної діяльності та патрульної поліції, повідомляє Урядовий портал.
“Наголошую, що всі підрозділи поліції превенції ми створили, насамперед, для реагування на повідомлення, які надходять до нас від людей. Під час виборів напруга у суспільстві зростатиме, і ваше завдання – аби наші громадяни могли у безпеці реалізувати своє право на волевиявлення”, – зазначив Князєв.
У повідомленні також ідеться, що саме поліцейські превенції – у складі нарядів патрульної поліції (ГРПП) у великих містах та груп реагування патрульної поліції у маленьких населених пунктах – першими виїжджають на повідомлення громадян.
Голова Нацполіції також зазначив, що для керівництва відомства робота ГРПП та всієї поліції превенції залишається пріоритетною.