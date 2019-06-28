Під час виборів збільшать кількість нарядів поліції

“Наголошую, що всі підрозділи поліції превенції ми створили, насамперед, для реагування на повідомлення, які надходять до нас від людей. Під час виборів напруга у суспільстві зростатиме, і ваше завдання – аби наші громадяни могли у безпеці реалізувати своє право на волевиявлення”, – зазначив Князєв.

У повідомленні також ідеться, що саме поліцейські превенції – у складі нарядів патрульної поліції (ГРПП) у великих містах та груп реагування патрульної поліції у маленьких населених пунктах – першими виїжджають на повідомлення громадян.

Голова Нацполіції також зазначив, що для керівництва відомства робота ГРПП та всієї поліції превенції залишається пріоритетною.