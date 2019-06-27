Ексрегіоналка Бондаренко іде до Ради по мажоритарці на Миколаївщині
Як зазначається в повідомленні ЦВК, загалом на цьому окрузі зареєстровано 15 кандидатів від різних партій.
Найбільш відомі серед них – нинішній народний депутат Олександр Лівік та голова Березанської РДА, кіборг, захисник Донецького аеропорту, один з героїв книги «Аеропорт» Сергія Лойка Сергій Танасов.
Що ж до Бондаренко, то вона відома українцям тим, що в ефірі російського пропагандистського каналу Росія-24 на початку грудня 2017-го назвала Революцію гідності «гнилим майданом» і саме мирну революцію назвала причиною всіх проблем України. Це, зокрема, зафіксовано і в українській Вікіпедії.
Також, як зазначено у Вікіпедії, при намірі студентів перейменувати Донецький університет іменем Героя України та випускника цього вишу Василя Стуса, стала ініціатором антикампанії з найменування закладу іменем комуністичного лідера Володимира Дегтярьова.
До 131-го одномандатного виборчого округу входять міста Вознесенськ, Южноукраїнськ, Березанський, Веселинівський, Вознесенський, Доманівський, Єланецький райони.