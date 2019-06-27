Іво Бобул йде на вибори до Ради
Укрінформ
Співак Іво Бобул балотується до Верховної Ради за списком політичної партії "Патріот".
Відповідна інформація оприлюднена на сайті ЦВК.
"Бобул Іван Васильович. Народився 17 червня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач вокалу, Національна академія керівних кадрів культури й мистецтв, член Політичної Партії "ПАТРІОТ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5", - йдеться у повідомленні.
Загалом у виборчому списку партії 134 особи.
Вибори до Верховної Ради України відбудуться 20 липня.
Фото: carabaas