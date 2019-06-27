Кандидатів у депутати закликають якнайскоріше подати декларації

Комітет виборців України закликає усіх кандидатів у народні депутати якнайскоріше подати декларації.

Про це сказав аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок на пресконференції "Оцінка Комітетом виборців України перебігу виборчого процесу" у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комітет виборців закликає всіх кандидатів у народні депутати невідкладно, наскільки можливо швидко, показати свої декларації за 2018 рік. Ми вважаємо, що виборці мають повне право знати, кого вони обирають, у тому числі з фінансової точки зору. Бо якщо ми не побачимо декларації зараз, ми їх побачимо обов'язково пізніше, коли ці люди стануть народними депутатами, і є серйозні шанси, що виборці тоді можуть дуже серйозно розчаруватись у тому, кого вони обрали", - сказав Рибачок.

Аналітик пояснює, що через недосконалість законодавства кандидати у депутати не зобов'язані подавати декларації перед позачерговими виборами.

"Так сталося, що у виборчому законодавстві не передбачене подання декларацій кандидатами на позачергових виборах. На чергових виборах кандидати зобов'язані подавати декларації, на місцевих виборах зобов'язані, але не на позачергових виборах. Швидше за все, це технічна помилка законодавця, але яка досить серйозно позначиться на прозорості виборчої кампанії", - зауважив Рибачок.

Як відомо, позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.