Суд підтримав відмову ЦВК реєструвати комуністів

КПУ не буде у переліку кандидатів на парламентських виборах.

Про це йдеться у рішенні суду.

Шостий апеляційний адміністративний суд підтримав ЦВК у відмові реєструвати кандидатів в народні депутати на позачергові вибори Верховної Ради від Комуністичної партії.

КПУ просила визнати протиправним та скасувати постанову ЦВК про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених у виборчий список КПУ, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також одномандатному.

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Суди відмовили у задоволенні позову, оскільки оскаржувана постанова відповідає вимогам чинного законодавства.