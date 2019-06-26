Комітет виборців відслідковує вибори до Ради та в ОТГ

Комітет виборців України має короткотермінових та довгострокових спостерігачів, які відслідковують виборчий процес.

Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель під час пресконференції "Гаряче літо 2019: Рейтинги партій, електоральні настрої українців", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Традиційно наша організація відслідковує порушення, проблеми під час виборів. Цього року також під час позачергових виборів у нас будуть працювати короткотермінові спостерігачі - в день виборів, довготермінові спостерігачі - під час усієї кампанії", - сказав Кошель.

Він додав, що Комітет виборців також буде відслідковувати вибори в Об'єднані територіальні громади, які відбудуться 30 червня.

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За словами Олексія Кошеля, говорити про порушення законодавства у передвиборчий процес поки зарано, оскільки партії тільки зареєструвалися й не всі кандидати отримали посвідчення.

Як зазначає гендиректор КВУ, до моменту поки кандидати не є суб'єктами виборчого процесу, їхні дії можна оцінювати лише в площині політичної етики і культури, а не в площині чинного законодавства.

Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.