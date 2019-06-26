Комітет виборців відслідковує вибори до Ради та в ОТГ
Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель під час пресконференції "Гаряче літо 2019: Рейтинги партій, електоральні настрої українців", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Традиційно наша організація відслідковує порушення, проблеми під час виборів. Цього року також під час позачергових виборів у нас будуть працювати короткотермінові спостерігачі - в день виборів, довготермінові спостерігачі - під час усієї кампанії", - сказав Кошель.
Він додав, що Комітет виборців також буде відслідковувати вибори в Об'єднані територіальні громади, які відбудуться 30 червня.
За словами Олексія Кошеля, говорити про порушення законодавства у передвиборчий процес поки зарано, оскільки партії тільки зареєструвалися й не всі кандидати отримали посвідчення.
Як зазначає гендиректор КВУ, до моменту поки кандидати не є суб'єктами виборчого процесу, їхні дії можна оцінювати лише в площині політичної етики і культури, а не в площині чинного законодавства.
Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.