Речник Прикордонної служби Слободян іде у Раду від партії Смешка

Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян балотуватиметься у народні депутати в мажоритарному окрузі №87 у Хмельницькому від партії “Сила і честь”, яку очолює Ігор Смешко.

Про це Слободян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Час моєї служби в ДПСУ добігає кінця. Залишилося владнати певні технічні моменти. Попереду ще багато важких і потрібних справ, хочеться встигнути більше... Я ж наразі буду намагатися реалізувати себе на дещо іншому поприщі. Політична партія “Сила і честь” запропонувала випробувати себе на мажоритарному окрузі, і я погодився. Учора ввечері ЦВК офіційно зареєструвала мене кандидатом в народні депутати України. Це 187 округ, місто Хмельницький. Моя мала батьківщина, край прикордонних традицій та широких ланів”, - зазначив він.

Слободян додав, що йому непросто далося рішення балотуватися у народні депутати, а партію “Сила і честь” він обрав, тому що йому близькі засади цієї політсили.

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“Я погоджуюся, що з тим, що єдине, що прискорить перемогу України на усіх фронтах, - це побудова успішної демократії. Але демократій не буває там, де понад 50% народу не є середнім класом, а фактично перебувають у рабській підлеглості роботодавцеві. Тому в економічному та соціальному плані підтримка середнього класу і є основою демократії”, - вважає він.

Також, за словами Слободяна, він погоджується з пріоритетами партії “Сила і честь”, які полягають у відновленні територіальної цілісності України, зміцненні престижу військової служби, підтримці культурних та освітніх проектів.

“Це все фундаментальні завдання задля збереження держави, активізації економіки та забезпечення стабільного розвитку. Ця команда як ніяка інша розуміє проблеми військових і прагне їх вирішувати. Цей напрямок точно буде в пріоритеті”, - резюмував Слободян.