На Київщині за вихідні надійшло 7 повідомлень про виборчі порушення
Укрінформ
За вихідні до поліції Київської області надійшло 7 повідомлень про порушення під час передвиборчої кампанії.
Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.
"За вихідні до поліції Київської області надійшло 7 повідомлень про порушення передвиборчої кампанії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них 6 випадків недотримання виборчого законодавства у Білій Церкві та 1 - в Києво-Святошинському районі.
За одним із порушень складений адмінпротокол за ч.2 статті 212-13 КУпАП за роздачу друкованих видань без вихідних даних.
Також по 5 випадках рішення не прийнято, по одному - повідомлення не підтвердилось.