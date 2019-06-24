На Київщині за вихідні надійшло 7 повідомлень про виборчі порушення

"За вихідні до поліції Київської області надійшло 7 повідомлень про порушення передвиборчої кампанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них 6 випадків недотримання виборчого законодавства у Білій Церкві та 1 - в Києво-Святошинському районі.

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За одним із порушень складений адмінпротокол за ч.2 статті 212-13 КУпАП за роздачу друкованих видань без вихідних даних.

Також по 5 випадках рішення не прийнято, по одному - повідомлення не підтвердилось.