У виборчому окрузі на Київщині - навала "двійників"

В одномандатному виборчому окрузі №92 на Київщині на дострокових виборах до Верховної Ради балотується низка кандидатів з однаковим прізвищем.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на ЦВК.

“На окрузі балотується народний депутат Віталій Гудзенко і двоє людей із ідентичним ім’ям та прізвищем. Крім того, на тому ж окрузі висувається колишній прокурор Олександр Ференець. Двоє інших кандидатів із таким прізвищем також мають ідентичне ім’я”, - йдеться в повідомленні.

“Відомо, що в Україні дійсно є нечесна виборча технологія - реєструвати “двійників” з однаковими прізвищами та іменами. Її мета - ввести в оману неуважного виборця, який може помилково віддати голос не за ту людину, за яку мав намір голосувати. Нерідко виявляється, що “двійником” відомого політика стає людина із таким же прізвищем, втім, про її діяльність і ким є ця людина - публічно невідомо нічого", - прокоментував ситуацію координатор Громадянської мережі ОПОРА у Закарпатській області Ярослав Гулан.

Він зазначив, що оскільки імена розміщуються у бюлетені в алфавітному порядку, виборцям треба бути дуже уважними та ретельно вичитувати супутню інформацію про кандидатів.