Місце голосування вже змінили понад 13 тисяч українців

13 091 громадян України скористалися послугою тимчасової зміни місця голосування станом на п'ятницю, 21 червня.

Про це повідомляють в Державному реєстрі виборців, передає Радіо Свобода.

Як і під час президентських виборів, виборці можуть скористатися процедурою зміни місця голосування. Зараз громадяни починають реєструватися все більш активно. Найбільше людей з різних регіонів зареєструвалося у Києві, Харківській, Київській і Донецькій областях.

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Центральна виборча комісія України спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування. Тепер процедура не передбачає подачу документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. Для цього потрібні тільки паспорт і заяву.

Змінити місце голосування для участі в позачергових виборах у Верховну Раду можна до 15 липня.

Позачергові парламентські вибори повинні відбутися 21 липня.