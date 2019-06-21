ЦВК провела тренінги для всіх ключових представників ОВК

Центральна виборча комісія організувала три семінари-наради для 701 представника окружних виборчих комісій з питань підготовки та проведення позачергових парламентських виборів 21 липня.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Центральна виборча комісія протягом виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року організувала три семінари-наради для представників окружних виборчих комісій”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, зокрема, що 10-11 червня було проведено захід для системних адміністраторів ОВК, 12 червня – для голів та секретарів ОВК і 19 червня – для головних бухгалтерів ОВК.

Загалом участь у цих семінарах узяла 701 особа.

“Під час виборчого процесу саме ці представники окружних виборчих комісій стають ключовими особами, які на місцевому рівні мають безпосередні функції з організації діяльності окружних та дільничних виборчих комісій, контролю виборчих фондів, а також підрахунку голосів”, - розповіли в ЦВК.

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Під час семінарів представники ОВК мали змогу ознайомитися з практичними питаннями, пов’язаними з виконанням ними своїх обов'язків в межах правового поля виборчого процесу, організації фінансового і матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВК та ДВК, особливостями проведення публічних закупівель та нового законодавства.

Зазначається, що представникам ОВК було відшкодовано кошти за проїзд, харчування, а також виплачені добові. Загальна сума коштів, витрачених на компенсацію за проїзд та на виплату добових, за даними Центрвиборчкому, становить 532 тис. 331 гривню 65 копійок, на харчування використано 76 тис. 940 гривень. Також було придбано канцтоварів та довідкових матеріалів на суму 69 тис. 972 гривні.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.