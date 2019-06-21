На Донеччині готові провести вибори на всіх дільницях і на всіх округах – Куць

У Донецькій області готові провести майбутні парламентські вибори 21 липня на всіх виборчих дільницях і на всіх округах.

Про це голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць поінформував 21 червня на прес-конференції в Краматорську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сподіваюсь, що на період виборчого процесу все у нас буде працювати, всі люди будуть на місцях, техніка буде готова. Щодо небезпеки. Ми повідомили Центральну виборчу комісію, що так само, як і на вибори президента, ми готові провести вибори на всіх дільницях і на всіх округах», - сказав очільник області.

Він зазначив, що у разі загострення ситуації є керівництво командування Об’єднаних сил, у разі неможливості, або необхідності припинення виборчого процесу так чи інакше, в разі загострення військові готові надати допомогу з нейтралізації негативу аж до евакуації людей, так само служба надзвичайних ситуацій, департамент захисту цивільного населення.

«Ми до надзвичайних ситуацій готові. Але сподіваюсь, що буде тихо, так само, як і на виборах президента, жодного пострілу. Будемо сподіватись», - підсумував Куць.