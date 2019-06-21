Захисник "Карпат" балотується у Раду від "Слуги народу"

Український футболіст, член Національної збірної, захисник ФК "Карпати" і володар Кубку УЄФА-2009 Артем Федецький висунутий кандидатом в народні депутати від партії "Слуга народу" по мажоритарному округу у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба політичної сили у Facebook. "Округ №118 – Федецький Артем Андрійович. Закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Маркетинг». Футболіст-професіонал футбольного клубу «Карпати», гравець Національної футбольної збірної", - йдеться у повідомленні. Читайте також: "Слуга народу" публікує списки своїх мажоритарників по областях Раніше голова партії Дмитро Разумков заявив, що до передвиборчого списку потрапили люди, яких у партії вважають "ефективними". Позачергові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року. Фото: fckarpaty.com