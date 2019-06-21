Віцепрем’єр Зубко не йде на парламентські вибори

Віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖК Геннадій Зубко не братиме участі у позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Я прийняв рішення не йти (до парламенту – ред.), тому що бачу більш важливою боротьбу за горизонт 2020 - 2025 року, ніж за місце в списку до наступної ВР", - сказав Зубко.

Він зазначив, що має намір продовжувати працювати над розпочатими проєктами.

Зокрема, Зубко нагадав, що його зонами відповідальності є дві складні реформи: децентралізація та енергоефективність. "Вони зараз перебувають у цейтнотрежимі і дуже потребують низки вчасних рішень для успішного продовження", - підкреслив він.

Віцепрем’єр зауважив, що у цій сфері за п`ять років зроблено чимало.

"Результати зараз здаються як щось звичайне, що існувало завжди: і ресурси, і повноваження, і вільні кошти на депозитних рахунках місцевої влади, і велика кількість реалізованих інфраструктурних проєктів для людей. Ніби й не було ніколи дефіциту бюджету. І хоч іноземні партнери в захваті від реформи, результат в короткому часі цінується завжди не високо. Для його осмислення потрібен час", - розповів він.

На його думку, настав час, коли має відбутись зміна в політичному істеблішменті України. Це, вважає Зубко, загальна хвиля, яка "розплавить" політичні монументи і приведе нових.

"Моє бачення розвитку країни і горизонту подій набагато далі парламентських виборів. І горизонти 2020, 2025, 2030 років пов`язані як з реформою децентралізації і виборами до місцевих рад, так і з наступними кроками країни до енергоефективної держави", - резюмував посадовець.

За його словами, політика завжди має запит на ефективні менеджерські рішення, тож "зараз час захищати реформи, а не боротьби за місце в Раді".

Геннадій Зубко вже обирався до Верховної Ради - у 2012 році. На посаді віцепрем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ - з 2014 року.

Позачергові парламентські вибори заплановано на 21 липня 2019 року.