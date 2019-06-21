Найєм пояснив, чому не йде на парламентські вибори
Про це він повідомив у Facebook.
"Я прийняв рішення не балотуватися в наступне скликання Верховної Ради. Об'єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося - багато однодумців йдуть в парламент за різними списками. А балотуватися по мажоритарному округу і в черговий раз опинитися в парламенті без команди - вважаю неправильним", - написав він.
Він зазначив, що мандат за всяку ціну йому не цікавий.
"Я нікуди не йду і буду шукати можливість реалізувати себе у правоохоронній сфері та в реконструкції й відновленні прифронтової зони, а можливо, коли-небудь і на деокупованих територіях», — додав Найєм.
Як повідомляв Укрінформ, 22 травня народний депутат Мустафа Найєм вийшов з парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка".