Найєм пояснив, чому не йде на парламентські вибори

Народний депутат Мустафа Найєм прийняв рішення не балотуватися у наступне скликання Верховної Ради.

Про це він повідомив у Facebook.

"Я прийняв рішення не балотуватися в наступне скликання Верховної Ради. Об'єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося - багато однодумців йдуть в парламент за різними списками. А балотуватися по мажоритарному округу і в черговий раз опинитися в парламенті без команди - вважаю неправильним", - написав він.

Він зазначив, що мандат за всяку ціну йому не цікавий.

"Я нікуди не йду і буду шукати можливість реалізувати себе у правоохоронній сфері та в реконструкції й відновленні прифронтової зони, а можливо, коли-небудь і на деокупованих територіях», — додав Найєм.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня народний депутат Мустафа Найєм вийшов з парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка".