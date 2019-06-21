Російський ВЕБ подав позов до арбітражу Стокгольма проти України

Російський "Внешэкономбанк" направив в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма позов до України з вимогою компенсації втрат, яких зазнав дочірній Промінвестбанк.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-реліз.

"ВЭБ звинувачує українську владу в порушенні положень міжурядової угоди 1998 про заохочення та взаємний захист інвестицій з Росією", - йдеться в повідомленні.

На думку ВЭБ, інвестиції в розвиток Промінвестбанку в розмірі $ 2,7 млрд були знецінені в результаті "дискримінаційного правового регулювання з боку української влади".

Як повідомлялося, ВЭБ придбав Промінвестбанк в 2008 році.

У вересні 2018 р. київський суд заарештував акції українських "дочок" ВЭБ, ВТБ і Сбербанку на виконання рішення Гаазького арбітражу щодо "кримського" позову екс-глави ПриватБанку Ігоря Коломойського.

Головою наглядової ради "Внешэкономбанка" є Володимир Путін.