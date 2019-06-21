“Слуга народу” подала в ЦВК документи на реєстрацію 199 мажоритарників

Політична партія “Слуга народу” у четвер увечері подала до ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

“Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидатів в одномандатних округах. Наші юристи — герої. Слідкуйте за новинами, буде цікаво!” - ідеться у повідомленні.

Як відомо, 20 червня згідно з календарним планом підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України завершився термін подання документів до ЦВК від самовисуванців та політичних партій.

Реєстрацію кандидатів у народні депутати ЦВК має закінчити 25 червня.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.