Порошенко прокоментував рішення Конституційного суду про розпуск Ради

Експрезидент України та глава партії "Європеська Солідарність" Петро Порошенко прокоментував рішення Конституційного суду щодо розпуску Ради та позачергових виборів.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився", - йдеться у повідомленні.

Справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2019 г.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня цього року.

23 травня указ набув чинності після опублікування в "Урядовому кур’єрі", а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

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24 травня народні депутати з фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук та Ігор Алексєєв внесли до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

20 червня КС ухвалив рішення про визнання конституційним указу Президента Зеленського про розпуск Верховної Ради.