ЦВК вже зареєструвала понад тисячу кандидатів у депутати

Також Комісія зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року: 3 кандидатів від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", 1 — від партії “Воля”, та ще одного від політичної партії "Інтернет партія України".

Разом з тим, скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України (за його заявою) Микитася М.В., який балотувався в ОВО № 206 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.

Відтак, станом на 20 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 892 кандидатів у народні депутати України, серед яких 744 балотуються у порядку самовисування, 148 висунутих політичними партіями.

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України Шикоти Л.О. та Крижановського С.В., включених до виборчого списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" під № 122, № 123 відповідно, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Також під час сьогоднішнього засідання Комісія зареєструвала 182 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Таким чином, всього станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

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Окрім того, зареєстровано довірених осіб деяких кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах.

ЦВК також зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Королівства Іспанія на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Таким чином, станом на 20 червня Комісією зареєстровано 238 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.