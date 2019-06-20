Гопко і Березенко не збираються балотуватися у нову Раду

Народні депутати Сергій Березенко і Ганна Гопко повідомили, що не балотуватимуться до парламенту на дострокових виборах до Верховної Ради цього року.

Про це вони написали на своїх сторінках у Facebook.

"Прийняла для себе рішення відмовитись від пропозицій балотуватися до парламенту як за партійними списками, так і в мажоритарному окрузі. У виборах 21 липня братиму участь як звичайний виборець", - написала Гопко.

Вона зазначила, що готова ділитися досвідом з депутатами ІХ скликання.

У свою чергу, Березенко повідомив, що також не висуватиме свою кандидатуру на посаду народного депутата України.

"Найважчий вибір за останні 4 роки... Причина одна - я зобов’язаний зосередитися на будівництві оновленої проєвропейської партії, яка сьогодні потрібна Україні – щоб зупинити реванш проросійських сил і захистити європейське майбутнє України. Тому я працюватиму над тим, аби наша політична сила отримала гідне представництво в усіх областях і містах", - наголосив Березенко.

Він додав, що йде з парламенту, а не з політики.

Раніше 20 червня народний депутат Антон Геращенко вже повідомляв, що не балотуватиметься до Верховної Ради на дострокових виборах у парламент.