Депутат Гончаренко піде в Раду по мажоритарці
Укрінформ
Народний депутат від фракції БПП Олексій Гончаренко заявив, що балотуватиметься до Верховної Ради по мажоритарному округу в Одеській області.
Про це Гончаренко написав у Facebook.
"Я йду в Раду від Подільська, Балти, Кодими, Саврані, Вікон і я сподіваюся на вашу підтримку! Я не приїхав сюди позавчора, протягом двох років приїжджаю регулярно на округ і працюю з людьми і для людей. Зробили за два роки: частково дороги, відремонтували амбулаторії та лікарні, засклили школи і дитячі сади, запустили новий сучасний кінотеатр у Балті, побудували 15 спортивних майданчиків", - написав Гончаренко.
Він відзначив, що розуміє, що цього замало і потрібно ще більше.