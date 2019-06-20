Депутат Гончаренко піде в Раду по мажоритарці

"Я йду в Раду від Подільська, Балти, Кодими, Саврані, Вікон і я сподіваюся на вашу підтримку! Я не приїхав сюди позавчора, протягом двох років приїжджаю регулярно на округ і працюю з людьми і для людей. Зробили за два роки: частково дороги, відремонтували амбулаторії та лікарні, засклили школи і дитячі сади, запустили новий сучасний кінотеатр у Балті, побудували 15 спортивних майданчиків", - написав Гончаренко.

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Він відзначив, що розуміє, що цього замало і потрібно ще більше.