Геращенко заявив, що до “дев'ятої” Ради не піде

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що не має наміру балотуватися у народні депутати на виборах до парламенту цього року.

Про це Геращенко написав у Facebook.

“Робота в парламенті була для мене великим професійним викликом і школою життя одночасно. Я прийняв рішення не висувати свою кандидатуру для участі у дострокових виборах до Верховної Ради”, - написав він.

Водночас він заявив, що не йде з української політики.

“Я продовжу роботу по зміцненню української держави, і надалі зосереджуся на проєктах у сфері національної безпеки, оборони, реформи правоохоронної та судової системи аналітичного центру «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого я являюся. Це буде інтелектуальна, часто невидима неозброєним оком, боротьба з російською агресією, ворожою пропагандою і загрозою реваншу”, - додав Геращенко.