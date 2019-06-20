Поліція відкрила шість справ щодо порушень на виборах
Укрінформ
Поліція відкрила шість кримінальних проваджень, пов’язаних із виборчим процесом до Верховної Ради України.
Про це інформує Департамент комунікації Нацполіції.
"З початку виборчої кампанії до поліції надійшло 203 повідомлення про порушення. Серед них найчисельніші це підкуп виборців - 50 фактів та порушення встановлених правил агітації – 111 фактів. За інформацією з цих повідомлень слідчі поліції відкрили 6 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що три з цих справ пов’язані з порушенням виборчого законодавства і три - з проведенням виборів.
Зазначається, що окрім того, поліцейські склали сім протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.