Поліція відкрила шість справ щодо порушень на виборах

"З початку виборчої кампанії до поліції надійшло 203 повідомлення про порушення. Серед них найчисельніші це підкуп виборців - 50 фактів та порушення встановлених правил агітації – 111 фактів. За інформацією з цих повідомлень слідчі поліції відкрили 6 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що три з цих справ пов’язані з порушенням виборчого законодавства і три - з проведенням виборів.

Зазначається, що окрім того, поліцейські склали сім протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.