На Житомирщині поліція зареєструвала чотири повідомлення про виборчі порушення

У двох містах обласного значення поліція Житомирщини зареєструвала 4 факти про можливі порушення виборчого законодавства.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Зокрема, 18 червня у м. Малині було виявлено банер одного з кандидатів у народні депутати, розмішений у центрі міста, на якому відсутні вихідні відомості», - йдеться у повідомленні.

До Житомирського відділу поліції 19 червня звернувся представник громадської організації із повідомленням про виявлення в обласному центрі чотирьох агітаційних матеріалів одного з кандидатів у народні депутати без відповідних відомостей. Ще за трьома адресами обласного центру було виявлено агітаційні матеріалами іншого кандидата, розміщені з аналогічними порушеннями.

Читайте також: ЦВК ухвалила постанову про витрати для підготовки позачергових виборів

Зазначається, що відповідна інформація зареєстрована, а за вказаними фактами поліція розпочала перевірки.

Крім того, триває перевірка щодо можливих порушень у роботі однієї з виборчих комісій, про що повідомили представники громадської організації.