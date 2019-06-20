На Житомирщині поліція зареєструвала чотири повідомлення про виборчі порушення
Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Зокрема, 18 червня у м. Малині було виявлено банер одного з кандидатів у народні депутати, розмішений у центрі міста, на якому відсутні вихідні відомості», - йдеться у повідомленні.
До Житомирського відділу поліції 19 червня звернувся представник громадської організації із повідомленням про виявлення в обласному центрі чотирьох агітаційних матеріалів одного з кандидатів у народні депутати без відповідних відомостей. Ще за трьома адресами обласного центру було виявлено агітаційні матеріалами іншого кандидата, розміщені з аналогічними порушеннями.
Зазначається, що відповідна інформація зареєстрована, а за вказаними фактами поліція розпочала перевірки.
Крім того, триває перевірка щодо можливих порушень у роботі однієї з виборчих комісій, про що повідомили представники громадської організації.