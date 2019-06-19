ЦВК ухвалила постанову про витрати для підготовки позачергових виборів

Центральна виборча комісія у зв’язку з розглядом Конституційним судом справи щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради ухвалила постанову щодо здійснення ОВК видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових парламентських виборів.

Про це розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час виступу на навчальному семінарі-нараді з головними бухгалтерами окружних виборчих комісій з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

“Голова Комісії поінформувала учасників заходу, що у зв’язку з розглядом справи щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, що триває в Конституційному суді, ЦВК ухвалила постанову щодо здійснення ОВК видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових виборів народних депутатів України”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до цього рішення ЦВК, з метою забезпечення законного, цільового та раціонального використання коштів держбюджету, виділених на підготовку і проведення зазначених виборів, в період до ухвалення Конституційним судом рішення за результатами розгляду вказаної справи окружні виборчі комісії зобов’язані здійснювати видатки лише в межах забезпечення діяльності самих ОВК.

Водночас Сліпачук зауважила, що з приводу забезпечення діяльності дільничних виборчих комісій буде прийнята окрема постанова ЦВК, яка, за її словами, має з’явитися відразу після ухвалення рішення Конституційним судом.

У свою чергу заступник голови ЦВК Євгеній Радченко відзначив, що окружні виборчі комісії вже зараз мають проводити певну підготовку як до фінансування ДВК, так і проведення відповідних процедур із закупівлі товарів та послуг.

“При цьому підготовча робота має бути організована якомога швидше та ретельніше. Аби у разі позитивного рішення Конституційного суду комісії відразу могли, так би мовити, запустити процес забезпечення діяльності ДВК. А з тим – підготувати та провести нинішні вибори гідно, якісно, точно та відповідно до чинного законодавства", – звернувся до головних бухгалтерів ОВК Радченко.

Разом з тим, протягом навчального семінару-наради директор Департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби Галина Шамрай та заступник директора Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Держказначейства Наталія Боцман детально ознайомили учасників заходу з порядком обслуговування окружних виборчих комісій в органах Державної казначейської служби та основними вимогами до фінансової і бюджетної звітності.

Про організацію та проведення ревізій використання коштів державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів, міжрегіональними територіальними органами Державної аудиторської служби України розповів головний державний аудитор Департаменту контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Державної аудиторської служби України Іван Ємельянов.

Своєю чергою керівники профільних структурних підрозділів секретаріату Комісії поінформували головних бухгалтерів ОВК про фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення нинішніх виборів, організацію бухгалтерського обліку виборчих комісій, а також контроль за правильним використанням коштів державного бюджету.

Окрема увага під час заходу зверталася на порядок закупівлі окружними виборчими комісіями за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Адже цього року публічні закупівлі на рівні як ЦВК, так і ОВК здійснюються вперше. Тож в учасників семінару-наради накопичилось чимало запитань та зауважень із зазначеної тематики.

Також були обговорені складові статей єдиного кошторису видатків ОВК та питання використання комісіями виборчих скриньок й інших матеріальних цінностей протягом виборчого процесу.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.