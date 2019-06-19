Соціологи назвали п’ять партій, що проходять до Ради

П'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Верховної Ради долають п'ять партій: «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», партія «Голос», «Батьківщина» та «Європейська солідарність».

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 8-12 червня 2019 року.

«Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також наразі долають прохідний бар’єр «Опозиційна платформа – За життя» (11,1%), партія «Голос» (8,1%), «Батьківщина» (7,3%)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, «Європейська солідарність» набирає 5,0%.

Партію «Сила і честь» готові підтримати 4,1%, партію «Громадянська позиція» – 2,2%, Радикальну партію – 2,1%, партію ВО «Свобода» – 2,1%, партію «Українська стратегія» – 1,9%, Опозиційний блок – 1,8%, Самопоміч – 1,2%. Рейтинг інших політичних сил – менше 1%.

При цьому, згідно з даними опитування, більше половини опитаних вірять у те, що партія «Слуга народу» подолає 5-відсотковий виборчий бар’єр та потрапить до майбутнього парламенту. Близько 40% говорять так про партію «Батьківщина», третина – про партію «Опозиційна платформа – За життя», чверть – про партію «Європейська солідарність», кожен п’ятий – про партію «Голос». Серед симпатиків політичних сил з відносно високим рейтингом більше 70% вірять в те, що їхні фаворити потраплять до Верховної Ради.

При цьому 77% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 12% зазначили, що скоріше готові брати участь, 8% – не голосуватимуть, 3% – не визначилися.

Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) серед населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.