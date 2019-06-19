Партія Порошенка подала у ЦВК список кандидатів

Партія "Європейська солідарність" у середу подала до Центральної виборчої комісії документи для участі у парламентських виборах.

Як повідомляється на сайті політсили, у списку відбулися певні зміни.

"Наталі Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії "Європейська солідарність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партія також подала своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.

Як заявив журналістам голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко біля будівлі ЦВК перед подачею документів, у виборчому списку партії "Європейська Солідарність" - 70% нових людей, які не були депутатами Верховної Ради і не працювали в уряді, а 30% – це досвідчені політики, які зробили величезний внесок у державотворення.

Порошенко приніс документи до ЦВК / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Порошенко також повідомив, що від партії в одномандатних округах балотуються 138 кандидатів.

"Це також найкращі українці. Приміром, по 7 округу у Вінницькій області йде славетний Гром – Олександр Грамачук, учасник АТО, добре відомий своїми героїчними діями. У Донецькій області йде Валерія Корнієнко – людина, яка створила центр реабілітації для військовослужбовців. У Львівській області йде Микола Княжицький, який допоміг нашій команді побудувати гуманітарний фундамент державності, який є одним із співавторів закону про мову. І багато достойників, які будуть захищати європейське майбутнє України, – сьогодні у нашій команді", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомлялося, 24 травня з’їзд партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" ухвалив рішення про перейменування політсили на "Європейську солідарність".

9 червня голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко представив першу десятку списку кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу.

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До першої десятки списку ввійшли голова партії, п'ятий президент України Петро Порошенко, Голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер Ірина Геращенко, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч Софія Федина, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, український доброволець-медик Яна Зінкевич, очільник Львівської ОДА Олег Синютка, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.