Колесніков йде на парламентські вибори по 49-му округу Донеччини

Колишній віцепрем'єр України за президентства Віктора Януковича, голова політради «Опозиційного блоку» Борис Колесніков йде на майбутні парламентські вибори по 49-му виборчому округу Донеччини.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook і виклав основні пункти своєї передвиборчої програми.

«На Форумі «З Донбасом у серці!» розповів про те, навіщо йду на парламентські вибори по 49 виборчому округу, а також представив свою програму», - написав Колесніков.

Він зазначив, що 5 років тому через війну відмовився йти у Верховну Раду під першим номером за списком «Опозиційного блоку» і спостерігав за проблемами Донбасу «очима його мешканців». «З часом стало зрозуміло, що ключ до вирішення проблем водопостачання та доріг знаходиться не в Костянтинівці і Дружківці, а в Києві. Тому прийняв рішення йти в парламент по виборчому округу № 49», - уточнив Колесников.

Він має намір балотуватися і представляти інтереси жителів міст Костянтинівки та Дружківки, а також сіл і селищ Костянтинівського району.

У своїй передвиборчій програмі ключовими позиціями він назвав: встановлення миру, відродження економіки і досягнення соціально відчутного результату для кожної сім'ї.

Він обіцяє своїм виборцям поліпшити дорожню інфраструктуру в регіоні, відновити та оновити об'єкти водопостачання (повну заміну водоводу Слов'янськ-Костянтинівка та відновлення робіт з будівництва каналу Дніпро-Донбас). Також обіцяє пріоритетним у своїй роботі зробити вирішення питань освіти і відродження села (створення тваринницьких ферм і підприємств переробки: сироварні, коптильні, міні-пекарні).

Фото: facebook