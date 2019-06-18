До списку "Слуги народу" увійшли "ефективні" люди та виборча команда - Разумков

До списку кандидатів у народні депутати від партії "Слуга народу" відбирали людей, які брали участь в організації президентської кампанії Володимира Зеленського, а також "ефективних" людей.

Про це під час годинної сесії відповідей на запитання від українців у прес-центрі газети "КП в Україні" заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Списки формували за абсолютно зрозумілою системою... Про це говорив президент, і я говорив. Ми туди залучили тих, хто були нашими командами під час виборчих кампаній; тих, хто були нашими регіональними командами в тій кампанії, яка привела на Банкову Зеленського; тих, хто були експертами", - сказав він.

Також, за словами Разумкова, до списку потрапили люди, яких у партії вважають "ефективними": "Вони не брали участі в президентській кампанії, але широко відомі експертному співтовариству".