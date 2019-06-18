ЦВК просить мажоритарників повідомляти про проблеми із відкриттям рахунків

Центральна виборча комісія закликала кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах, у разі виникнення питань із відкриттям рахунків виборчих фондів звертатися до Національного банку та повідомляти про такі випадки ЦВК.

Про це зазначається на сайті Центрвиборчкому.

“У разі виникнення питань щодо неможливості відкриття поточних рахунків виборчих фондів просимо звертатися до Національного банку України та відповідно повідомляти про такі звернення Центральну виборчу комісію”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК розповіли, що до комісії надходять звернення від кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах щодо неможливості відкриття поточних рахунків їх виборчих фондів. Але водночас запевнили, що у межах своєї відповідальності зробили низку кроків для вирішення такої ситуації.

Так, комісія двічі надіслала НБУ роз’яснення щодо відкриття рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах 21 липня та здійснення контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів, зокрема банками, в яких відкрито рахунки виборчих фондів.

Також зазначається, що Нацбанк своєю чергою вже довів вказані листи ЦВК та додаткову роз’яснювальну інформацію до відома банків.

Разом з тим, у ЦВК проінформували, що станом на 18 червня відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України. А також нагадали, що кандидат-мажоритарник зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією.

Як повідомлялося, станом на 17 червня ЦВК зареєструвала в одномандатних виборчих округах 461 кандидата у народні депутати України.

Ще 164 кандидатів, включених до виборчого списку політичної партії "Громадянська позиція", зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.