ЦВК зареєструвала кандидатом у депутати дядька ексрегіонала Журавка

"(Георгій Журавко) народився 5 квiтня 1959 року в селі Павло-Мар'янівка Снігурівського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "ОЛЕШКИ" Цюрупинської районної ради, безпартійний, проживає в місті Олешки Олешківського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування", - йдеться у повідомленні.

За даними сайту "Депутати Херсонські", Журавко є рідним дядьком ексдепутата від «Партії регіонів» Олексія Журавка.

"Відзначимо, що Георгій Журавко – депутат Олешківського районної ради від партії «Опозиційний блок», рідний дядько сепаратиста, екс-нардепа від «Партії регіонів» Олексія Журавка. Звинувачення племінника у державній зраді та фінансування тероризму не заважає дяді працювати і висуватись в народні депутати", - інформує сайт.

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Олексій Журавко у 2014 році залишив межі України, знаходиться у розшуку СБУ, є джерелом фейків про Україну та представників влади.