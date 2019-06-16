У Гройсмана спростували чутки про висування екс-голови Херсонської ОДА Гордеєєва на виборах

"Хтось запустив чутку, що партія "Українська стратегія Гройсмана" нібито висуває по мажоритарці на одному з херсонських округів Андрія Гордєєва, з ім'ям якого пов'язують замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Це абсурд вже тому, що тиждень тому було сказано, що Українська стратегія Гройсмана не буде висувати мажоритарників. Але ще більш абсурдно припустити, що Володимир Гройсман міг би підтримати висування людини, яка може бути причетна до цього жорстокого вбивства", - написав Рябчук.

Він вчергове наголосив на позиції Гройсмана знайти і покарати всіх виконавців і замовників вбивства Гандзюк.

Як повідомлялося, співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 30% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла.

Батько Катерини Гандзюк та активісти заявляли, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін нібито співпрацював з головою Херсонської облради Владиславом Мангером, а також головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк, але написав заяву про відставку з посади голови ОДА, з якої його було звільнено 12 квітня 2019 року.