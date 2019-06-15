ЦВК укладе договори з низкою підприємств для підготовки виборів Ради

Тендерний комітет Центральної виборчої комісі прийняв рішення укласти договори з низкою підприємств для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"14 червня відбулося засідання тендерного комітету Центральної виборчої комісії, на якому прийнято рішення укласти договори з підприємствами, тендерні пропозиції яких відповідають вимогам Комісії та мають найнижчу ціну щодо закупівлі:

– послуг з виготовлення та доставки пакетів зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів – 362 260,08 грн;

– послуг з виготовлення та доставки номерних одноразових пломб для пломбування виборчих скриньок – 594 326,70 грн;

– послуг з виготовлення та доставки журналів реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії – 621 399,00 грн;

– послуг з виготовлення та доставки видання Закону України "Про вибори народних депутатів України" – 1 120 000,00 грн;

– послуг з виготовлення та доставки збірників "Роз’яснення щодо порядку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складення протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів України" – 416 999,00 грн.

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Як повідомляв Укрінформ, ЦВК провела переговори із державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" щодо закупівлі послуг з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів та планує укласти з ними договір на 281 млн грн. Разом з тим, не відбулися торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки збірників нормативно-правових актів Центральної виборчої комісії з питань підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Адже для участі в них було подано лише одну тендерну пропозицію – на суму 1 145 724,00 грн. Відтак, Комісія була змушена відмінити зазначені торги відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі".

Водночас відкриті торги щодо виготовлення та доставки нормативно-правових актів ЦВК не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.