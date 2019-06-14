Кандидат від “Слуги народу” судитиметься з депутатом, який назвав його “агентом Медведчука”

Юрист із Івано-Франківська Олександр Богачов спростував інформацію народного депутата Олександра Шевченка про те, що від депутата, нібито, вимагали відмовитись від балотування до парламенту на користь представника партії “Слуга народу”.

Про це Богачов, який має намір балотуватися у мажоритарному окрузі від партії “Слуга нороду”, написав на своїй сторінці у Facebook.

Богачов стверджує, що саме на нього чинили тиск наближені люди до Шевченка з вимогою не подавати документи на реєстрацію в ЦВК.

За словами Богачова, Шевченко і наближені до нього люди просили його не подавати документи на реєстрацію кандидатом в депутати, пропонуючи за це “неіснуючі посади”, та поширювали інформацію, що Богачов є “агентом Медведчука”.

“Коли Я Вам і всім "Вашим" відмовив Ви далі не зупиняєтесь і поширюєте не правдиву інформацію, хоча це і не дивно - іншого не вмієте. Я витримав цей тиск і впевнений, що зробив правильно, що подав документи. Не зрадив собі і не підвів інших, з якими ми працювали для перемоги Володимира Зеленського”, - написав Богачов.

Водночас він підтвердив, що за власною ініціативою “працював і в першому і другому турі довіреною особою кандидата в Президенти України Володимира Зеленського”, а після оголошення набору кандидатів-мажоритарників зареєструвався на офіційному сайті політичної партії слуга “Слуга народу”, але поки ще не зареєстрований в ЦВК, як кандидат в депутати.

«Ваш час минув, лишіть Україну в спокої. …як юрист, раджу готуватись до судів, і напевно готуватись до спростування всіх тих слів, що Ви сказали на відео. ...», - написав Богачов.

Як повідомлялося, народний депутат Олександр Шевченко учора оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що йому погрожували фізичною розправою, якщо він балотуватиметься до парламенту по Івано-Франківському округу. Під час суперечки, яка відбулась у сквері міста з двома чоловіками, підійшов невідомий і вилив на депутата відро з нечистотами. Тоді Шевченко звернувся до поліції та Президента Зеленського з проханням зробити оцінку того, що сталося. На його переконання, під ім’ям партії «Слуга народу» до Верховної Ради хочуть проникнути бандити для того, щоб потім грабувати народ.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. У поліції обіцяють провести об’єктивне розслідування і притягнути винних до відповідальності.