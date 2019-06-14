Прихильників дострокових виборів у Раду побільшало до 16%

Кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%, водночас 67% українців вважають, що новообраний парламент буде більш ефективним, ніж попередній.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 8-12 червня.

«Кількість прихильників дострокових парламентських виборів протягом останнього місяця зросла з 72% до 88%. Сьогодні тільки 8% мають протилежну думку (у травні - 18%). 67% опитаних вважають, що новообраний парламент буде більш ефективним, ніж попередній», - йдеться у повідомленні.

При цьому 82% опитаних вважають, що оскарження групою народних депутатів у Конституційному суді указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів є не стільки захистом законності, як спробою народних обранців продовжити свої повноваження хоча б на кілька місяців. Іншої думки в цьому питанні лише 9% респондентів.

«Підтримка дострокових виборів, віра в ефективність майбутнього парламенту і теза про спробу народних депутатів продовжити свої повноваження через оскарження рішення про розпуск Верховної Ради мають абсолютну підтримку у всіх вікових, регіональних та електоральних групах, за винятком прихильників партії «Європейська солідарність», які в своїй більшості проти дострокових виборів і вважають, що майбутній парламент буде менш ефективним, а оскарження депутатами рішення Президента Зеленського про розпуск Верховної Ради в Конституційному є захистом законності», - наголошується в повідомленні.

Водночас, за даними «Рейтингу», 58% опитаних вважають, що указ глави держави про розпуск парламенту відповідає як Конституції, так і настроям громадян. 20% - вважають, що він не відповідає Основному Закону, але відповідає настроям суспільства, лише 6% вважають його незаконним і таким, що не відповідає суспільним очікуванням.

Найбільше тих, хто вважає указ про розпуск парламенту таким, що відповідає Конституції і настроям громадян, - на півдні (67%), відносно менше на заході (50%). В електоральному розрізі найбільше у відповідності закону і суспільним очікуванням переконані прихильники партії «Слуга народу» (72%), найменше - прихильники партії «Європейська солідарність» (7%). При цьому майже половина останніх вважають, що хоча указ про дострокові вибори не відповідає законності, він відповідає очікуванням громадян.

63% вважають, що якщо Конституційний суд визнає указ Президента Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради, однак мають відбутися 21 липня, як йдеться у рішенні глави держави. 20% стверджують, що в такому разі вони мають відбутися в плановому порядку в жовтні цього року. Лише 7% за те, щоб перевибори відбулися у вересні. У регіональному розподілі прихильників проведення виборів саме 21 липня найбільше на півдні (71%), відносно менше - в центрі (57%). Серед прихильників найрейтинговіших партій у своїй більшості респонденти виступають за проведення дострокових виборів у липні. Як і в попередніх випадках, проти цього тільки прихильники партії «Європейська солідарність» (70% з них - за проведення виборів у плановому порядку - в жовтні 2019 року).

Аудиторія опитування - населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 2,0%. Терміни проведення дослідження: 8-12 червня 2019 року.