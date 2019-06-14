Члену ДВК повідомили про підозру у "незаконному використанні бюлетеня"

Поліцейські повідомили на Кіровоградщині про підозру особі у "незаконному використанні виборчого бюлетеня".

Про це повідомляє слідче управління поліції Кіровоградської області.

"На Кіровоградщині поліцейські повідомили підозру особі у незаконному використанні виборчого бюлетеня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 квітня було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фальсифікації 4 голосів виборців, які не брали участь у голосуванні 2 туру виборів Президента, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 158-1 ККУ.

Зокрема, під час розслідування з’ясовано, що у день голосування спостерігачем від однієї з партій було виявлено порушення на виборчій дільниці в населеному пункті Петрівського району.

У свою чергу, за результатами вжитих заходів встановлено, що кримінальне правопорушення скоїв член ДВК, в обов’язки якого входив контроль наявності громадян у списках виборців, які зареєстровані у населеному пункті.

"10 червня особі повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Наразі досудове розслідування триває. За його результатами буде прийнято рішення відповідно до вимог чинного КПК України.